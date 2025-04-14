تحية لفلسطين وردّ مؤثر.. بيلا حديد تُشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً ظهرت فيه عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أثناء تواجدها في أحد شوارع باريس، حيث احتشد حولها عدد من محبيها للحصول على توقيعها والتقاط الصور معها، في مشهد عفوي لاقى تفاعلاً واسعاً.

ولفتت بيلا الأنظار بجمالها وتواضعها، رغم الحراسة المشددة من حولها، إلا أن ما خطف قلوب المتابعين كان ردّ فعلها الإنساني عندما قالت لها إحدى السيدات الحاضرات: “تحية للشعب الفلسطيني”، فردّت بيلا باللغة العربية: “شكراً ماما أحبّك”، قبل أن تقترب منها وتقبّلها وتحتضنها بلقطة مؤثرة حملت الكثير من الامتنان والدعم.

وأشاد الجمهور بموقف بيلا الداعم لقضية بلدها الأم، فلسطين، رغم إقامتها الدائمة في الولايات المتحدة وحملها الجنسية الأميركية، معتبرين أنها لا تتخلّى عن هويتها الأصلية مهما بلغت شهرتها.

يُذكر أن الفيديو تم التقاطه خلال تواجد بيلا حديد في باريس لتصوير مشاهد من مسلسلها الجديد “The Beauty”، وكانت قد ظهرت سابقاً في مشهد مثير وهي تقود دراجة نارية مرتدية سترة جلدية حمراء قصيرة مع بنطال جلدي من اللون نفسه، نسّقته مع حذاء رمادي عصري، ضمن أجواء درامية غامضة لزيادة تشويق الجمهور نحو العمل المنتظر.