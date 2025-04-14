مفاجأة.. هند صبري تعود إلى المنصات الرقمية بمسلسل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة هند صبري لخوض تجربة درامية جديدة ضمن المسلسلات القصيرة، بعد توقيعها عقد بطولة مسلسل من المقرّر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة جديدة تضيفها إلى مشوارها الفني.

وتنضم هند حالياً إلى جلسات التحضير الخاصة بالعمل مع المخرجة مريم أحمدي، التي تتولى مهمة الإخراج، إلى جانب السيناريست محمد هشام عبية، مؤلف المسلسل الذي يحمل عنواناً مؤقتاً هو “دم على صدر”. ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية حول المشروع وأبطاله خلال الأيام المقبلة.

وكانت هند صبري قد أثارت جدلاً مؤخراً، بعد أن نشرت تعزية للفنان نضال الشافعي في وفاة زوجته عبر خاصية القصص المصوّرة على “فيسبوك”، إلا أن الموقع أضاف تلقائياً أغنية “هو في كده” للفنان محمد نور على المنشور، ما دفعها إلى حذفه فوراً وتقديم توضيح واعتذار لعائلة الفقيدة.

وفي بيان نشرته لاحقاً، قالت هند: “توضيح مهم بخصوص الاستوري والأغنية التي يضيفها “فيسبوك” تلقائياً، وهي مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل، كل الاعتذار والمحبّة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي، رجاءً توخّوا الحذر، فهذه الأمور تتكرر كثيراً على “فيسبوك””.