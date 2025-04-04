تيم حسن يتحدث عن طفولته .. وهذه الذكرى الأجمل لقلبه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قديم خاص بالممثل السوري تيم حسن، أثناء مقابلة تلفزيونية، متحدثاً فيه عن طفولته.



وتحدث حسن عن والده ووالدته، مشيراً إلى أن والده كان مدرس للغة ألمانية، ووالدته مدرسة لغة عربية، ولد في منطقة "الشيخ بدر"، وهي مدينة بـ ريف طرطوس، كاشفاً أنه إنتقل بعدها إلى دمشق، لافتاً إلى هناك فرق كبير بين الجو العام في تلك المنطقة وجو طرطوس، حيث أن الأفكار تتبدل وتتنوع، مؤكداً أنه خلق بيئة غنية إستفاد منه في صغره ورافقته خلال تلك الفترة.

هذا وتحدث تيم عن أحد الأمور التي لا ينساها من ضيعته "الشيخ بدر"، قائلاً :"كنا نمشي حوالي 5 كيلو من قرب منزلنا إلى منطقة نسبح فيها ، وهي بيئة جميلة جداً".