سمية الخشاب عن “أم 44”: فخورة بتجربتي الخليجية الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “حيّاك يا عيد”، المذاع على قناة MBC، كشفت الفنانة سمية الخشاب تأثير تجربتها الأولى في الدراما الخليجية من خلال مسلسل “أم 44″، معبّرةً عن سعادتها بنجاح المسلسل الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، ومشيرةً الى أنها كانت تتوقع أن يحقّق صدى واسعاً منذ البداية.

قالت سمية: “توقعت نجاح مسلسل “أم 44″، وأخبرت مؤلفة العمل بذلك، وقلت لها إن المسلسل سيلقى صدى كبيراً، وبالفعل كنت مستشعرة هذا النجاح، خاصة مع اقتراب عرض الحلقات الأخيرة”.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن التغيّرات التي طرأت على شخصيتها، مؤكدةً أنها أصبحت أكثر نضجاً وتنظيماً في حياتها، حيث قالت: “أنا فخورة بنفسي، ليس فقط بسبب عملي، ولكن أيضاً بسبب التغيرات التي حدثت لي على المستوى الشخصي، أصبحت أكثر انفتاحاً وخبرة، وأشعر أنني أحقق إنجازات في حياتي، ليس فقط في العمل، ولكن أيضاً على الصعيد الشخصي”.

مسلسل “أم 44″، يطرح سؤالاً حول كيف تبدو حياة النساء بعد كسر حاجز الأربعين؟، ويسعى للإجابة عنه عبر رصد حكايات بطلات العمل، وهنّ صديقات يخضن صراعاتٍ اجتماعية وعاطفية، ويعشن خلالها سلسلة من المفارقات الكوميدية.

والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وبطولة: سمية الخشاب، وجمانة مراد، وفاطمة الصفي، وميس قمر، وهدى الخطيب، وإيمان الحسيني، وليلى عبد الله، ولولوة الملا، وغيرهم من الفنانين من السعودية والكويت والإمارات وسوريا والعراق والبحرين ولبنان.