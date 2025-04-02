علاقة جاستن وهايلي بيبر حديث الجمهور مجدداً.. هل ألغت متابعته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر بشكل مباشر الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إلغائها متابعة زوجها، النجم العالمي جاستن بيبر، على موقع إنستغرام.

جاء ذلك من خلال تعليق هايلي على مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر تطبيق تيك توك في الساعات القليلة الماضية، حيث أكدت بشكل قاطع أنها لم تلغِ متابعتها لجاستن، معتبرةً أن ما يتم تداوله “مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة”.

من جهته، حرص جاستن بيبر أيضاً على نفي هذه الأخبار بطريقته الخاصة، إذ نشر صورة رومانسية تجمعه مع زوجته هايلي عبر خاصية القصص المصورة (Stories) على حسابه في إنستغرام، مؤكداً بشكل غير مباشر استقرار علاقتهما واستمرارها بعيداً عن الشائعات.

ويأتي هذا الرد من الثنائي الشهير بعد تداول واسع لأخبار انفصالهما على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعهما للتحرك سريعاً لإيضاح الحقيقة.