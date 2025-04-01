نوال الزغبي في حفل العيد.. نجمة ذهبية في سماء بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي ليلة عيد الفطر المبارك بحفل مميز في بيروت، تألقت فيه بأداء استثنائي وحضور لافت أمام جمهور لبناني كبير توافد للاحتفال بالمناسبة.

الحفل الذي أُقيم مساء أمس شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع باقة من أنجح أغاني نوال القديمة والجديدة، إذ قدّمت مجموعة من أعمالها التي أحبّها الجمهور وردّدها معها بصوت عالٍ، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية والطاقة.

وأطلت نوال بإطلالة أنيقة وجريئة بفستان أسود قصير مزيّن بحبّات براقة، اختارت معه تسريحة شعر مموّجة وماكياجاً ناعماً أبرز ملامحها، فبدت بكامل تألقها وجاذبيتها.

نوال الزغبي حرصت خلال الحفل على توجيه معايدتها للبنانيين والعرب بمناسبة عيد الفطر، معبّرة عن سعادتها بالغناء مجددًا في بيروت، وقالت إنها تشعر بطاقة خاصة حين تقف على مسارح بلدها، خصوصًا في هذه المناسبات التي تجمع الناس على الفرح.

يُذكر أن نوال الزغبي تستعد لإطلاق عدة مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها ألبومها الجديد الذي تنشغل منذ فترة بتسجيل أغنياته، ومن المتوقع أن تُعلن قريبًا عن جولة حفلات في عدد من الدول العربية، استمرارًا لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإبداع.