وفاة نجم تركي على المسرح.. وصيته صادمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المغنّي فولكان كوناك مساء أمس الاثنين، عن عمر 58 عاماً على المسرح وأمام جمهوره خلال إحيائه حفلاً فنياً ليلة عيد الفطر، تاركاً وراءه وصية غريبة.

وتداول الجمهور فيديو من داخل قاعة في أحد الفنادق شمال قبرص، وقد ظهر فيه المغنّي التركي واقفاً قبل أن يترنح ويسقط على المسرح حيث كان فنان آخر يغنّي بالقرب منه، الأمر الذي صدم جمهوره ومحبيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما حصل، حيث هُرعت سيارة الأسعاف الى المكان وعملوا على إسعافه على المسرح ونُقل بعدها الى المستشفى، ولكن كل محاولات الأطباء لإنقاذ كوناك باءت بالفشل، إذ توفي متأثراً بنوبة قلبية حادة.

وتفاعل النجوم والجمهور بشكل كبير مع خبر رحيل المغنّي التركي، ليُصدموا أكثر بوصيته التي تمت الإشارة إليها في CNN turk، بأن فولكان كوناك أوصى قبل وفاته بوقت طويل بألاّ يُدفن جثمانه، بل حرقه وذرّ الرماد فوق البحر الأسود بمروحية، في إشارة الى مسقط رأسه.

ويُلقّب فولكان كوناك بـ”ابن الشمال”، نسبةً إلى مسقط رأسه في مدينة طرابزون، شمال تركيا، على البحر الأسود، وقد درس الموسيقى بشكل أكاديمي، ما مكّنه من تلحين قصائد لشعراء أتراك بارزين، بينهم: ناظم حكمت، ياشار ميراتش، وسوناي أكن.