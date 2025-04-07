أصالة تعود بقوة من دبي.. ولقاء استثنائي يجمعها بـ إيبرو كوندش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنفت النجمة أصالة نصري جولتها الغنائية الجديدة بعد فترة توقّف دامت لأشهر، حيث أحيت مساء أمس (الأحد) حفلاً جماهيرياً كبيراً ضمن فعاليات “القرية العالمية” في دبي، في أول ظهور لها على المسرح منذ انطلاق الموسم الفني الجديد، وسط أجواء حماسية وتفاعل لافت من جمهور حضر من مختلف أنحاء العالم العربي.

افتتحت أصالة فقرتها بأغنية “شكراً للي مشرفنا”، ثم قدّمت باقة من أبرز أغنياتها القديمة والجديدة، منها: “صندوق”، “غلبان”، “فوق”، “نكتة بايخة”، و”يا مجنون”، في أجواء طغى عليها الفرح والحنين. ولفتت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، أضافت لمسة من التألق إلى واحدة من أبرز حفلات الموسم الفني في دبي.

وخلال استعداداتها للحفل، التقت أصالة في الكواليس النجمة التركية إيبرو كوندش، التي حرصت على التواجد إلى جانبها، في لفتة وصفتها أصالة بالغالية والمميّزة. ونشرت أصالة صوراً من اللقاء عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقت:

“مشرّفتني صديقة غالية أنا بعشق صوتها، وبحس بتوأمة فنها مع فني، وكذلك نحنا قراب على المستوى الشخصي، وحبّت تكون موجودة معي أثناء تجهيزاتي للحفل، وكلّي سعادة وامتنان لزيارتها الغالية.”

وأضافت أصالة: “هاللّيلة نحنا سوا بدولة السعادة، بحفلة بستناها متل ما اللي بيحبوني بيستنوها، طاقتها غير وتفاعلها غير، بنجدد فيها عهد صداقتنا بأحلى وقت والموسيقى محاوطتنا.”

وفي سياق متصل، تستعد أصالة لمواصلة جولتها الغنائية من خلال حفل ضخم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، على مسرح “رودولف ويبر أرينا”، والمقرر إقامته في 2 أيار (مايو) المقبل، على أن تُفتح أبواب حجز التذاكر رسمياً في 18 نيسان (أبريل) الجاري، بحسب ما أعلنته الجهة المنظّمة.

كما تُحيي أصالة حفلين في الأردن، الأول في 25 تموز (يوليو) المقبل ضمن فعاليات “مهرجان أمواج العقبة”، والثاني في 2 آب (أغسطس) المقبل، ضمن “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، حيث تختتم به فعاليات المهرجان.