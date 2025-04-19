قبل طرحه في دور العرض السعودية.. تفاصيل شخصيات فيلم فخر السويدي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:20 مساءً - تستقبل دور العرض السعودية، فيلم "فخر السويدي"، اعتباراً من يوم 8 مايو المقبل، ليُنافس في شباك التذاكر السعودية على الصدارة، حيث ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، والتي طالما تحظى تلك التيمة الفنية بإقبالٍ جماهيري كبير.

أبطال وصُنّاع "فخر السويدي"

"فخر السويدي" المُقرر طرحه في دور السينما السعودية مايو المقبل، يأتي من إخراج هشام فتحي، عبد الله بامجبور وأسامة صالح، ومن بطولة فهد المطيري، وفيصل الأحمري، وسعيد القحطاني، وتدور الأحداث في مدرسة ثانوية السويدي الأهلية، حيث يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة.

فهد المطيري.. مدير "ثانوية السويدي"

ويظهر فهد المطيري، خلال أحداث الفيلم، في دور "القائد الملهم – شاهين دبكة" وهو مدير "ثانوية السويدي" يتميز بحسه التربوي، ولكنه يستخدم عقابات غريبة، تنُم عن عُقد في الطفولة، عشوائي ومتسرع في اتخاذ القرارات، يعيش صراعاً دائماً مع مالك المدرسة وأخيه الأصغر "معين"، وذلك بسبب قراره في تحويل مستودع المدرسة إلى فصل شرعي بشكلٍ عشوائي وغير مدروس.

أما يزيد الموسى، فيظهر في دور "الطالب سعيد – التائب إلى الله"، وهو طالب في الفصل الشرعي، التزم حديثاً بعد انتشار فيديو له وهو يسرق شاشات المدرسة، وهو شغوف في صُنع فعاليات توعوية، تتميز بالسطحية وانعدام الإبداع.

"الطفل المعجزة"

ويُجسد فيصل الأحمري، خلال أحداث "فخر السويدي"، دور "الطالب زياد – الطفل المعجزة"، الذي عاد حديثاً من أمريكا، والتحق بالفصل الشرعي دون علم والده، شغوف في مجال تطوير الألعاب، المنطقي الوحيد في الفصل، ويحاول جاهداً التعايش مع غباء زملائه.

فيما يظهر سعيد القحطاني، في دور "الطالب مازن – العنيف رغم قصر القامة"، هو طالب في الفصل الشرعي، علاقته السيئة بوالده هي السبب وراء سلوكه العدواني، يحل كل الخلافات بالعنف ومد اليدين رغم قصر قامته.

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"فخر السويدي" في مهرجان أفلام السعودية

يذكر أّن فيلم "فخر السويدي" يُشارك في الدورة الحالية من مهرجان أفلام السعودية، حيث يُنافس أمام 7 أفلام أخرى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيُعرض 3 مرات على مدار انعقاد الدورة الـ11، وهي أيام 20، و21و22 أبريل الجاري.

وتشهد دور العرض السعودية، منافسة شديدة بين عشرات الأفلام، وسط إقبال جماهيري ضخم على دور السينما خلال الفترة الحالية، ومن أبرز الأفلام السعودية التي تُنافس على صدارة شباك التذاكر، "شباب البومب 2" و"إسعاف".



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