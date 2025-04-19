ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية نايا، واسمها الحقيقي نيبال ضو، الجمهور بمنشوراتها الجريئة للغاية والخارجة عن المألوف التي شاركتها مؤخرا عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت نايا بعدة صور بملابس غريبة وصور غريبة للغاية، وإعتقد الجمهور أنها لا تراعي عين المشاهد. وكانت نايا قد هاجمت في إحدى المرات بعض مشهورات السوشيال ميديا، وانتقدت مبالغتهن في جذب الانتباه إليهن، خصوصاً بعد أن سلكت بعضهن طريق الايحاءات الجنسية، بغية الاستفادة المادية من حساباتهن في هذه المواقع، التي بحسب معلومات، باتت تقدم آلاف الدولارات لعدد كبير من روادها.

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الفنانة اللبنانية نايا.. هكذا أصبحت بعد سنوات إطلالات خارجة عن المألوف وغريبة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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