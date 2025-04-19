بهاء سلطان.. التطور والاعتماد على الموهبة كلمة سر النجاح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:20 مساءً - بالسنوات الأخيرة في فترة التسعينيات انتشرت في شوارع القاهرة أغنية "إحلف" لصوت شاب جديد، إلا أن الجميع يظل يبحث عن صاحب هذا الصوت القوي والمميز الذي اختار أن يعرفه الجمهور لأول مرة من خلال الغناء الشرقي الحقيقي، ويتضح بأن هذا الصوت لمُطرب جديد هو بهاء سلطان.

البداية مع عمالقة الألحان والكلمات

وعلى ما يبدو أن بهاء سلطان قد اعتاد النجاح منذ اللحظة الأولى؛ ففي عام 1999 أُصدر ألبومه الغنائي الأول "ياللي ماشي" الذي تعاون من خلاله مع كبار المُلحنين والشعراء ومن أبرزهم الموسيقار حسن أبو السعود الذي لحن له أغنيتين "يا اللي ماشي" و"أقل واجب"، وأيضاً الشاعر مصطفى كامل الذي كان مُتربعاً على عرش الأغنية في التسعينيات الذي كتب له 6 أغانٍ من أصل 8 أغانٍ في الألبوم، فيما ضم الألبوم الشاعرين بهاء الدين محمد، مجدي النجار، ويكتب بهاء سلطان من خلال هذا الألبوم شهادة ميلاد نجم جديد في عالم الغناء.



وقد تميز بهاء سلطان بصوت مميز ومُختلف يجعله يُقدم العديد من الألحان والأغاني في ألبوماته الغنائية المُتتالية التي لاقت نجاح ألبومه الأول نفسه ليستطيع في مدة لم تتجاوز عشر سنوات أن يكون له جمهوره الخاص.

نجاح بهاء سلطان في توظيف ذكائه الفني بأغانيه

ودوماً ما كان بهاء سلطان يسعى لأن يتطور في أغانيه التي يُقدمها للجمهور، ولم يكتفِ بالأغاني العاطفية فقط؛ ففي عام 2006 قدم مع الموسيقار حسن أبو السعود أغنية مُقدمة مسلسل "سوق الخضار"، وفي عام 2007 يُقدم الأغنية الدعائية لفيلم "أنا مش معاهم".



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وعلى جانب آخر أدرك الفنان بهاء سلطان بذكائه الفني التطور الذي حدث في الأغنية على مدار السنوات ليبدأ في التعاون مع جيل جديد من المُلحنين والمؤلفين لتقديم أغانٍ مُختلفة، وتعتمد على معانٍ جديدة لم يُقدمها من قبل، وقد اتضح بأن ذكاءه الفني وضعه على الطريق الصحيح حينما قام بغناء أغنية فيلم "الهوى سلطان" التي تعاون من خلالها مع الشاعرة منة عدلي القيعي والمُلحن عزيز الشافعي الذي تعاون معه في عدد كبير من الأغاني.

"رسيني" أحدث ألبومات بهاء سلطان الغنائية

يُذكر أن الفنان بهاء سلطان قد تصدر اسمه ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية الذي جاء بعنوان "رسيني"، وقد حققت أغاني الألبوم نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على "يوتيوب".



ويضم ألبوم بهاء سلطان الجديد 5 أغنيات، وهي: "رسيني" وهي الأغنية الأساسية للألبوم من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، "ميدالية مفاتيح"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع فهد، أما أغنية "اترموا"؛ فهي كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، "الطيبين"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يوسف علاء الدين، وآخر أغاني الألبوم "بتشوف فلان"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.



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