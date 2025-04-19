الخليج اليوم .. السعودية تحذر من الحج بلا تصريح وتحدد طريقة الحصول عليه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من محاولة الحج بلا تصريح ومن حملات الحج الوهمية، وذلك مع اقتراب موسم الحج للعام الهجري 1446.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان الجمعة، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على "تصريح حج" عبر منصة نسك، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح"، كما أكدت على "الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء الفريضة بيسر وطمأنينة".

وشددت الوزارة على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح بعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

وحذرت من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة الكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق للملكة.

ونوهت بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025، وذلك استعدادا لموسم الحج.