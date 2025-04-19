واصلت أمانة حائل جهودها في تطوير المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بالمنطقة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع النوعية في قطاع الحدائق والتجميل. وبينت أن عدد إجمالي المسطحات الخضراء التي تم قصها خلال الربع الأول من عام 2025م بلغ أكثر من 2.112.471 مترًا مربعًا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على جمالية المسطحات الخضراء وتحسين كفاءتها البيئية، وتمت زراعة 180.000 زهرة موسمية، و16.350 شجرة، إلى جانب تقليم وتنسيق 271.200 شجرة ونخلة في مختلف أحياء مدينة حائل، ونفذت ضمن أعمال الصيانة والتجميل صيانة 576 من النوافير والمشاهد الجمالية، و360 دوارًا، بالإضافة إلى 754 شاشة إلكترونية في مختلف المواقع الحيوية، و930 مجسمًا جماليًا.



كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز قطاع الحدائق بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.