100 برنامج إثرائي بـ 26 مدينة

عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، لقاءً تحضيريًا لرؤساء ورئيسات البرامج الإثرائية، ضمن خطتها الإستراتيجية للاستعداد المبكر لانطلاق البرامج الصيفية لعام 2025، بحضور الأمين العام المكلف للمؤسسة الدكتور خالد الشريف.

وشارك في اللقاء أكثر من 100 من رؤساء البرامج من مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز جاهزيتهم وتنسيق الجهود لضمان تقديم تجربة تعليمية إثرائية متكاملة ومتميزة للطلبة الموهوبين في مختلف المسارات الأكاديمية والبحثية في 26 مدينة.

وأكد الشريف، أن هذا اللقاء يجسد التزام «موهبة» الراسخ بتقديم برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الطلبة، وتلبي طموحاتهم المعرفية من خلال رفع جاهزية الكوادر التربوية والإدارية والتكامل مع الشركاء في التنفيذ.

وأوضح أن المؤسسة تواصل جهودها في تطوير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تعزز من المهارات الإبداعية والمعرفية للطلبة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري وطني متميز.