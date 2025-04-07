روجينا تروي علاقتها بـ”ضرّتها”.. النقابة تخطف أشرف زكي منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت فعاليات الدورة الأولى من “مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة” لحظات مؤثرة، حيث عبّرت الفنانة روجينا عن دعمها الكبير لزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووصفت النقابة التي يرأسها بأنها “ضرّتها”، في إشارة لطريقتها الطريفة للحديث عن انشغاله الدائم بمهامه النقابية.

وقالت روجينا خلال حديثها من قلب المهرجان: “كنا بنخرج ونروح النقابة، ومش بيخرّجني غير فيها. النقابة هي ضرّتي، ولما بيقف جنب حد والناس بتدعي له ويسلموا عليه في الشارع ده شيء بيسعدني. هو راجل لم ولن يتكرر.” وأضافت أنها تشعر بالفخر لرؤية الناس يثنون على زوجها ويدعون له بالخير، مؤكدة أن هذا الدعم ينعكس إيجابياً على حياتهما الشخصية.

وفي لحظة مؤثرة أخرى خلال الحفل، بكت الفنانة ماجدة زكي فور عرض فيديو تسجيلي عن شقيقها الدكتور أشرف زكي أثناء تكريمه، وقالت بتأثر: “أشرف بالنسبة لي هو السند، الحيطة اللي الواحد بيبقى مطّمن إنه موجود. كان متدلع واتخدم من العيلة كلها، وأمي كانت دايمًا بتدعي له. يشاء القدر إن اللي اتخدم من العيلة، يبقى بيخدم الناس كلها.”

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الأحد، بحضور حشد من النجوم والفنانين المسرحيين، من بينهم: أشرف زكي، ماجدة زكي، روجينا، محمد رضوان، أيمن عزب، الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج، إلى جانب المخرجين أحمد فؤاد وعمرو قابيل، وبدأ الحفل بعرض مسرحي قدّمه طلاب الأكاديمية.