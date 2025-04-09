بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 9 دقائق مضت التعليقات على “ام بي سي” تطلق “آسر” في دبي: نسخة عربية مشوّقة من “إيزيل” مغلقة

متابعة بتجــرد: احتفَت كل من قناة MBC1 ومنصة “شاهد” المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC” بإطلاق المسلسل الجديد “آسر” وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، وذلك في حفلٍ أقيم في منتجع “The Adress Jumeirah Beach Residence” في دبي.

جمع الحفل نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين، وكوكبة من وجوه المجتمع والمدعوّين والضيوف، إلى عدد من المدراء والتنفيذيين في “مجموعة MBC”.

استُهلّ الحفل بمرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، حيث كان في مقدمة النجوم الحاضرين باسل خياط، سامر المصري، عباس النوري، خالد القيش، باميلا الكيك، زينه مكي، ونادين خوري. أعقب ذلك عرض لمَشاهد مختارة من حلقات المسلسل الأولى أمام المدعوين والحضور الذين اجتمعوا في منتدىً ضم نجوم ونجمات العمل مع أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين، فيما تحدث النجوم عن مشاركتهم في مسلسل “آسر” وتوقفوا عند أدوارهم وانطباعاتهم، والتقطوا الصور التذكارية مع الجمهور.

جدير بالذكر أن قصة مسلسل “آسر” تدور حول الحب والصداقة والخيانة والانتقام في دراما تشويقية مثيرة، فالشاب الطيب والطموح مجد يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعدما خانه أقرب الناس إليه. وهناك، يلتقي بالخال رستم الذي سيغيّر مجرى حياته بعد أن يتعرض في السجن لإصابة بالغة تشوّه وجهه، فيتم نقله إلى المستشفى حيث يعلن عن وفاته. يخضع مجد لاحقاً لعدة عمليات جراحية تغير ملامحه وصوته تماماً، ليبدأ حياة جديدة حاملاً اسم “آسر” الذي يعود للانتقام ممن خانوه.

قامت بكتابة النسخة العربية من المسلسل راغده شعراني، وأخرجها باثوان سمير (Batuhan Semir) ويعرض علىMBC1 و”شاهد”.

يُذكر أن “آسر” يضم عدداً من أبرز نجوم الدراما العرب في مقدمتهم باسل خياط، عباس النوري، سامر المصري، باميلا الكيك، خالد القيش، نادين خوري، إيهاب شعبان، زينة مكي، زهير عبدالكريم، لجين اسماعيل، مجدي مشموشي، سلطان ديب، ريم خوري، ورد عجيب وآخرين.