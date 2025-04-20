المجلس القومي للمرأة يشيد بـ ياسمين عبد العزيز.. وردّ مؤثر منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المجلس القومي للمرأة، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بيانًا نوّه فيه الى إيجابية تناول الدراما هذا العام، مؤكدًا أن مسلسل “وتقابل حبيب” للفنانة ياسمين عبد العزيز، ناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في العنف المعنوي غير الظاهر ضد المرأة، مشددًا على أن هذا النوع من العنف قد يدمّر حياة النساء ومستقبلهن، رغم غيابه عن نصوص القانون.

وعلّقت ياسمين على إشادة المجلس القومي للمرأة بمسلسلها “وتقابل حبيب”، الذي عُرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الماضي، والذي تناول واحدة من أخطر القضايا الصامتة في حياة النساء، وهي العنف المعنوي، حيث أعادت نشر بيان المجلس عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مرفقة تعليقًا قالت فيه: “المجلس القومي للمرأة”، مع مجموعة من رموز القلوب في إشارة لدعمها وامتنانها لهذا التقدير.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم الى جانب ياسمين عبد العزيز، منهم: كريم فهمي، ونيكول سابا، وخالد سليم، وصلاح عبد الله، وبسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، ومنة عرفة، وصلاح رشوان، وأنوشكا.