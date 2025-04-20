فنانة شهيرة تفتح النار على محمد رمضان: جاهل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي فتح ملف أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي تعود إلى عام 2019، وذلك من خلال منشور على حسابها في “فيسبوك” أثار جدلًا واسعًا، بعدما دعت فيه على رمضان بأن “ينقطع من رحمة الله”.

ونشرت البارودي صورة جمعت بين محمد رمضان والطيار الراحل، وعلّقت عليها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل، عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجة، إحنا في زمن المسخ… يارب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمتك، وكل قرش يُحاسب عليه في قبره عاجلًا غير آجل، الرجل توفي قهرًا، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل والتفاهة والسفاهة، ومن جمع المال.”

وتابعت البارودي انتقاداتها: “الفقر مش عيب، واغتنى بالهيافة، واستغل جهل البسطاء، ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقًا وإنسانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.”

تعود الواقعة إلى أكتوبر 2019، حين ظهر محمد رمضان في مقطع فيديو داخل كابينة قيادة طائرة خاصة خلال رحلة جوية، وبدت اللقطات وكأنه يقود الطائرة بنفسه. الفيديو أثار موجة من الجدل، ودفع وزارة الطيران المدني حينها لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطيار أشرف أبو اليسر، الذي سمح له بالتواجد داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى فصله من عمله نهائيًا، وتدهور حالته الصحية والنفسية، إلى أن توفي عام 2021، وسط حملة تعاطف كبيرة من الجمهور.