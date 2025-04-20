افادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، الى ان الطيران الأميركي شن 3 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب شرقي صنعاء. ولفتت الى ان الطيران الاميركي شن بسلسلة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة المسيرة: الطيران الأميركي يشن 3 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وسلسلة غارات على جزيرة كمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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