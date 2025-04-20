“موسم جدة غير”.. أنغام تتألق وتتصدر الترند في ثلاث دول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا استثنائيًا ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة غير”، بتنظيم من شركة “بنش مارك”، وسط حضور جماهيري ضخم وتصفيق متواصل رافقها طوال الأمسية، في واحدة من أجمل سهراتها الغنائية التي قدّمت خلالها أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الفني.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيرًا من جمهور جدة، الذي شارك أنغام الغناء وصفّق لها بحرارة، ما عكس عمق العلاقة التي تربطها بمحبيها في المملكة. وتميّزت السهرة بتصميم مسرحي مبتكر يعكس روح الموسم المتجددة، فيما لاقى الحفل إقبالاً هائلًا منذ الإعلان عنه، إذ نفدت التذاكر بالكامل خلال وقت قصير، تأكيدًا على الشعبية الواسعة التي تحظى بها أنغام في السعودية.

وخلال الحفل، وجّهت أنغام كلمات شكر إلى “تقويم جدة” وشركة “بنش مارك” على الدعم والتنظيم، مشيرة إلى أن جدة مدينة عزيزة على قلبها وتحب الغناء فيها دائمًا.

ولم يقتصر النجاح على الحضور الجماهيري، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسم أنغام قائمة الترند على منصة X في السعودية ومصر والكويت.

واختتمت أنغام الحفل بأداء مؤثر لأغنية “يا ريتك فهمني” بقيادة المايسترو هاني فرحات، في لحظة عاطفية تركت أثرًا قويًا في قلوب الحاضرين.