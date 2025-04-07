أحمد السقا وطارق لطفي.. لقاء سينمائي جديد بعد ربع قرن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أكثر من 25 عاماً على آخر تعاون سينمائي جمعهما في فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” عام 2000، يعود النجمان طارق لطفي وأحمد السقا للاجتماع مجدداً من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “أحمد وأحمد”، وذلك رغم لقائهما مؤخرًا في الدراما التلفزيونية خلال موسمي رمضان الماضيين في مسلسل “العتاولة”.

وكشفت مصادر أن طارق لطفي وافق على الانضمام إلى فريق عمل الفيلم، الذي يشارك في بطولته أيضاً الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم إبراهيم حجاج. العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

ينتمي “أحمد وأحمد” إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، ويجسّد فيه أحمد السقا شخصية خال أحمد فهمي، الذي يؤدي دور مهندس ديكور، وتدور بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية والأزمات ضمن إطار من التشويق والإثارة.