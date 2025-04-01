بعد وفاة إيناس النجار.. لطيفة التونسية تودعها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - ودعت الفنانة لطيفة التونسية، الممثلة التونسية الراحلة إيناس النجار، التي توفيت أمس، عن عمر يناهز الـ 42 عاماً.



ونشرت لطيفة صورة الممثلة الراحلة، وكتبت: "اخر مرة شوفتك امبارح ومن اسبوعين واحنا عايشين على امل .. كلمتك وكلمتيني و رديتي عليا امبارح يا ايناس .. كان عندنا امل كبير احنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وماشاء فعل".

وختمت لطيفة: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر امك واختك و كل اهلك انا لله وانت اليه راجعون".

وكانت بدأت أزمة إيناس النجار الصحية، حين بدأت تشعر إيناس بألم شديد في بطنها، وبقيت على هذه الحالة لفترة طويلة، من دون أن تعلم سبب ذلك. بعد فترة خضعت للكشف الطبي، وتم تشخيص إصابتها بالتهابات عديدة بسبب المرارة.

نقلت الراحلة الى المستشفى، ولم يكن وضعها بهذا السوء عند وصولها إليه، وحاول الأطباء مساعدتها للتخلص من آلامها العديدة، ولكن المضاعفات حولت حالتها الى خطرة، اذ تسمم جسمها بسبب انفجار المرارة، ودخلت في غيبوبة قبل أيام، وبعدها لم تعد تستجيب للعلاج أبداً.