مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 30.. زواج ليل وفارس وقتل رقية وانتحار يوسف

فارس ينجو من فخ رقية

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يوسف يقتل رقية ويتخلص من حياته

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - أسدل الستار على مسلسل "" بعرض الحلقة الـ 30 الأخيرة وكشفت عن نهايات الشخصيات والتي جاء بعضها سعيد والآخر حزين، حيث بدأت الحلقة بتخلص عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) من منصور (حمدي هيكل) الذي يعمل عنده في الفيلا، بعدما هدده الأخير بكشف أسرار الماضي، وذلك في مقابل تزويج حازم () لابنته شهد () حتى يصحح خطأه.قام عبد العزيز، بتحريض تحية الخادمة في القصر للتخلص من عائلة منصور بالكامل مقابل مبلغ كبير من المال وتوافق تحيه وبالفعل تنفذ المخطط وتذهب لمنزل منصور وتفتح أنبوبة الغاز والكل نائم، وفي الصباح يكتشف الجميع أن عائلة منصور ماتت بالكامل، وكشفت الحلقة عن مخطط رقية () لتوريط فارس أبو العزم ()، بجعله مسؤول عن صفقة جديد سيتم تهريب فيها آثار.يمكنكِ قراءة.. أطفال خطفوا الأنظار في مسلسلات رمضان 2025.. علي البيلي في المقدمةوتستكمل الأحداث حيث نجا فارس من فخ رقية وتراجع عن تصدره لصفقة حديد شرق آسيا بسبب وجود شركة مشبوهة وعند تحريه عن هذه الشركة وجدها تقوم بأعمال غير مشروعة، فيما يواجه يوسف ()، أخيه فارس أمام الجميع بعلاقته مع طليقته ليل () ويؤكد فارس أنه بالفعل يحب ليل وسيتزوجها، لينفعل عليه أخيه يوسف ويصفعه على وجهه، ليرد عليه فارس ويدفعة ويضربه.وتوالت الأحداث في الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث اكتشفت ليل أن إجلال () هى التي تسببت في إجهاضها عمدا، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي كانت تذهب له، وكشفت أن إجلال هى التي حرضت الطبيب على إعطائها حقنة للإجهاض، وعندما يعلم فارس يعنف والدته وشقيقه ويؤكد للعائلة أنه اختار ليل على حسابهم بسبب جرائهم.ووصلت الأحداث إلى ذروتها بعدما سمع يوسف حديثا يدور بين زوجته رقية مع مدير أعمالها خالد كشف عن مخطط الثنائي للإيقاع بوالدته إجلال عن طريق التغزل فيها ومجاملتها وهكذا، ويكتشف أن رقية طوال الوقت تخطط ضد عائلته، ويؤكد لها أنها دمرت حياته، سواء مع والدة أبنائه أو مع شقيقه فارس، وأنها الخطأ الأكبر في حياته، وسيقتلها حتى يرتاح الجميع من شرها، وبالفعل يقتلها بالرصاص ثم انتحر.إقرئي أيضاً.. ياسمين عبد العزيز تستعد للانتقام في وتقابل حبيبانتهت أحداث المسلسل بزواج ليل وفارس حيث جاء المشهد داخل الفيلا، حيث تحتفل ليل بعيد ميلادها وهى حامل من فارس، وبحضور جميع أفراد العائلة وخاصة إجلال التي ظهرت منكسرة بشكل كبيرة وتجلس على كرسى متحرك، وفى نفس الوقت تواجدت فرح () بصحبة زوجها عبد الله والذي يجسد دوره محمد فراج والذي شارك كضيف شرف.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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