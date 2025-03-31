الـ Flip Flop المفضل لدى جيجي حديد أصبح متوفراً الآن بسعر يناسبك!

ميرنا وليد - بيروت - يقترب موسم الصيف والبحر بسرعة، والتخفيضات الرائعة التي تقدمها أمازون، تشكل المكان الأمثل للبدء بالإستعداد.

وكانت عارضة الأزياء جيجي حديد قد وصفت شباشب هافاياناس المطاطية المصنوعة يدويًا بأنها "أيقونية لسبب وجيه" في مقابلة حصرية حديثة مع مجلة ELLE، حيث أعلنت عن دورها الجديد كسفيرة عالمية للعلامة التجارية البرازيلية المحبوبة. وقالت حديد: "سواءً كنت أرتدي شورتًا قصيرًا لممارسة الكرة الطائرة، أو جينزًا لشرب عصير، أو فستانًا، أشعر وكأنني أرتدي هافاياناس".

والآن، أصبح بإمكانك الحصول على هذا الشبشاب بسعر يناسبك من خلال أمازون، حيث تم عرضه بمبلع 12 دولار أميركي فقط.

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