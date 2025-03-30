كلاسيكيات كوميدية لا تفوّتي مشاهدتها في العيد مع العائلة

العيال كبرت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 01:20 صباحاً - خلال أيام العيد تجتمع الأسرة في المنزل دائماً لقضاء أوقات مرحة ومميزة، وتُعتبر مشاهدة المسرحيات الكوميدية واحدة من أكثر العادات الاجتماعية التي ترتبط بمواسم العيد. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على عرض عدد من الأعمال المسرحية، لكنها ما زالت خالدة وأصبحت من الكلاسيكيات المميزة. إليكم أبرز الأعمال المسرحية التي ننصحكِ بألّا تفوّتي إجازة العيد من دون مشاهدتها مع عائلتك.مسرحية ""، واحدة من أبرز المسرحيات الكلاسيكية التي ارتبط بها عددٌ من الأجيال؛ خاصة وأنها كوميدية حياتية لمست في تفاصيلها حياة بعض الشباب المتوترة بوالدهم. وبجانب ذلك عاش الأشقاء مواقف كوميدية لا تُنسى خلال محاولاتهم في استرداد والدهم الذي قرر الزواج من سيدة أخرى والسفر للخارج.على الرغم من مرور عدة سنوات على عرض هذا العمل، لكنه حاضرٌ بقوة في مواسم الأعياد، عندما تجتمع الأسرة لمتابعة مواقف سعيد صالح ويونس شلبي مع والديهما، اللذين قدّم دورهما كريمة مختار وحسن مصطفى.

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الواد سيد الشغال

مدرسة المشاغبين

سك على بناتك

ريا وسكينة

لا تكتمل فرحة العيد إلا برؤية الزعيم عادل إمام على الشاشة؛ خاصة وأن أعماله المسرحية ذات طابع كوميدي ومميز عن غيره من نجوم المسرح. وتُعتبر مسرحية الواد سيد الشغال واحدة من أبرز الأعمال المسرحية التي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً وقت عرضها في منتصف الثمانينات.دارت أحداث المسرحية حول سيد الهارب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام، بتهمة ضرب أحد النصابين من أصحاب شركات توظيف الأموال، ويتوجه للاحتماء في منزل خاله الطباخ الذي يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضاً.يتم طلاق ابنة الثري صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدُّد خلافاتهما وشجارهما؛ فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل، لكنه يشترط نقل زوجته الثرية للإقامة معه في البدروم الذي تعيش فيه أمه؛ فيسارع الأب لنقلها إلى القصر، لكنها ترفض بعد وقوعها في حب سيد. كما يهرب زوجها السابق للخارج بعد استيلائه على أموالها.شارك في بطولة هذه المسرحية بجانب عادل إمام، كلٌّ من: سوسن بدر، رجاء الجداوي، فاروق فلوكس، مصطفى متولي ومشيرة إسماعيل وغيرهم.على الرغم من مرور 54 عاماً على عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين"، لكنها حاضرة وبقوة في كلّ تجمُّع عائلي؛ خاصة وأن عدداً كبيراً من الإفيهات الخاصة بهذه المسرحية مازالت تتردد بين تجمُّعات الشباب. وقد قام ببطولة هذه المسرحية: سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي.تتلخص أحداث المسرحية حول خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم؛ حيث يُظهرون تفوُّقهم عليه في عدة مواقف؛ فيبعث مدير المنطقة بامرأة معلمة كي تهذب الأولاد؛ فيعبث معها الأشقياء أول الأمر، لكنها لا تكِلّ، وتحاول جاهدة تهذيب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور وعلى الأولاد.أصبحت مسرحية "سك على بناتك" التي عُرضت عام 1980 واحدة من أبرز الأعمال الكلاسيكية التي في تاريخ الفن المصري. وبفضل الموضوع الشيّق والأداء المميز للنجوم، مازالت واحدة من الأعمال المميزة التي تلتف حولها الأسرة في مواسم الأعياد.دارت أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول رجل أرمل يحاول أن يزوّج بناته الثلاث بسرعة ليتزوج من حبيبته. وأثناء ذلك يواجه مشكلات، ولكن ابنته الصغيرة تعرف بغرضه من إتمام زواجهن، وتبدأ المواقف الكوميدية بين الأب وبناته.قام ببطولة هذه المسرحية: فؤاد المهندس، شويكار، أحمد راتب، شريهان، وإجلال زكي. وهي من تأليف لينين الرملي.من المسرحيات التي لا تُنسى، هي مسرحية "ريا وسكينة"؛ خاصة وأنها التجرِبة المسرحية الوحيدة للفنانة شادية. وقد قُدّمت خلالها العديد من الأغاني والاستعراضات المميزة، وبجانب ذلك شهد العرض المسرحي بعض المواقف الكوميدية بينها وبين شقيقتها التي قدّمت دورها الفنانة سهير البابلي.تعاون في هذه المسرحية عددٌ كبير من صنّاع الفن في مصر، لعل أبرزهم: فريدة فهمي التي تولّت تصميم الأزياء، وقام بتصميم الاستعراضات محمود رضا. وتأليف الأغاني من كلمات بهجت قمر. وألحان بليغ حمدي.اقرأي أيضاً: حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"