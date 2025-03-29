ميغان فوكس تستقبل طفلتهما الأولى من MGK

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المغني Machine Gun Kelly من خلال مقطع فيديو لطيف عن استقبله وزوجته النجمة ميغان فوكس لطفلتهما الأولى التي وُلدت في 27 اذار (مارس) الجاري.

وشارك المغني العالمي متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو بالأسود والأبيض، تظهر فيه الطفلة الصغيرة ممسكة بيد والدتها وهي تداعب أصابيعها برفق وحنية، دون ان يكشف عن ملامح ميغان في المستشفى ولا عن وجه الطفلة.

وأرفق ماشين غان كيلي المقطع القصير بتعليق رحب فيه بطفلته الصغيرة، إذ كتب: “لقد وصلت أخيراً طفلتنا الصغيرة”، مع ايموجي لقلب واشارات. ولم يكشف أيضاً عن اسم ابنتهما، إلا أنه أشار إلى أن تاريخ ميلادها، هو 27 مارس 2025.

وفي وقت سابق، كشف المغني أن ترافيس باركر كان حاضرا وساهم في لحظة الولادة من خلال الموسيقى، وقال: “ألّفنا موسيقى ولادتها معًا. يا لها من رحلة.. الحمد لله”.

يُذكر أن ميغان لديها 3 أبناء من زوجها السابق براين أوستن غرين: نوح (12 عاما)، بودهى (11 عاما)، وجورني (8 أعوام)، أما MGK فلديه ابنة اسمها كايسي (15 عاما) من علاقة سابقة.