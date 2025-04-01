أفلام عيد الفطر في مصر: الكوميديا تتصدر المشهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبحث عدد كبير من عشاق السينما عن قائمة أفلام عيد الفطر 2025، للايستمتع محبو الأفلام في عيد الفطر بمشاهدة عدد من الأفلام المصنوعة خصيصا لشهر رمضان، حيث يشهد الموسم منافسة قوية على شباك التذاكر بين أربعة أفلام مميزة.

وتتميز أفلام هذا العام بسيطرة الطابع الكوميدي، وهو النوع الذي يحظى بشعبية واسعة بين الجماهير، خاصة الشباب ومحبي السينما، الذين يفضلون الأعمال التي تجمع بين الترفيه والتسلية خلال الأعياد.

وينافس فيلم «سيكو سيكو» على شباك تذاكر السينما، والذي حقق إيرادات كبيرة في وقفة العيد، حيث جنى 2 مليون و8 آلاف جنيه، بعد بيع 13.7 ألف تذكرة، وهو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، على صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداثه حول شابين يواجهان تحديات غير متوقعة، أحدهما يعمل في شركة شحن، بينما الآخر محترف في ألعاب الفيديو، يجدان نفسيهما في أزمة كبيرة، مما يدفعهما لمواجهة سلسلة من المواقف الصعبة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

كما ينافس الفنان على ربيع على شباك تذاكر السينما في فيلم «الصفا الثانوية بنات» محققاَ إيرادات بلغت في وقفة العيد 287.8 ألف جنيه بعد بيع 2097 تذكرة، ليحتل المركز الثاني في شباك التذاكر، تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وبطولة على ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، وئام مجدي، كما يظهر نجم الكرة المصرية عصام الحضري كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يجسد الفنان على ربيع دور مدرس صعيدي ينتقل إلى مدرسة ثانوية للبنات، حيث يتمتع بمهارة في كرة السلة، تعاني المدرسة من أزمة مالية تهدد بإغلاقها، إلا أن فرصة إنقاذها تظهر عبر مسابقة رياضية بجائزة قيمتها 150 ألف دولار، ما يدفع المدرس الجديد لتكوين فريق للمشاركة في البطولة، وسط أجواء كوميدية ممتعة.

وينافس الشابان أحمد داش وعلي صبحي، على شباك تذاكر السينما بفيلم «نجوم الساحل»، الذي بلغت إيراداته في وقفة العيد 211 ألف جنيه بعد بيع 1369 تذكرة، ليحتل الترتيب الثالث في شباك التذاكر، من بطولة حمد داش ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلى السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، في محاولة للـــــوصول لحبيبته، فتدور هناك عدد من المفارقات غير المتوقعة.

ويأتي في المركز الأخير في شباك التذاكر فيلم «فار بـ 7 أرواح»، حيث حقق 34 ألف جنيه فقط بعد بيع 262 تذكرة، وهو من بطولة أحمد فتحي، إدوارد، وفرح الزاهد، وويزو، ومحمود حافظ، وندى موسى، وأوتاكا، وإدوارد، وسليمان عيد.