عابد فهد: الشارع السوري في حالة قلق.. والوعود لم تكتمل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الممثل السوري عابد فهد عن رؤيته للواقع السوري الراهن، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة قدّمت وعودًا للشعب، لكنها لم تُنفّذ بالكامل حتى اليوم، ما ترك حالة من القلق والغموض في الشارع السوري.

وفي مقابلة له عبر قناة “المشهد”، قال فهد: “هناك وعود لم تكتمل، خاصة فيما يتعلق بتأمين الكهرباء والمياه، زيادة الرواتب، لقمة العيش، الحريات، والتعايش”، معتبرًا أن حالة من الغموض تسود البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن الشارع السوري في حالة من الترقب والقلق، وسط مخاوف تطال مختلف المكوّنات، مضيفًا: “العلويون والمسيحيون يشعرون بالخوف، لكن هناك وعودًا مطروحة وهذا أمر مريح”.

وتأتي تصريحات فهد في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاجتماعية، وسط انتظار شعبي واسع لترجمة الوعود إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.