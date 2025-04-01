ظافر العابدين في “إلى إبني”.. فيلم سعودي من بطولته وإخراجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة عيد الفطر السعيد، بدأت منصة «شاهد» عرض الفيلم السعودي بعنوان «الى إبني»، من بطولة النجم التونسي ظافر العابدين إلى جانب مجموعة من النجوم السعوديين، بينهم ابراهيم الحساوي، سمر شيشة، آدم زهر، آيدا، خيرية نظمي، سارة اليافعي وسواهم.

وتدور أحداث الفيلم حول مواطن سعودي يدعى فيصل يقيم مع نجله آدم البالغ من العمر سبع سنوات في العاصمة البريطانية لندن قبل أن يقرر وضع حد لإقامته في المهجر ويعود إلى مسقط رأسه مدينة «أبها» جنوب المملكة العربية السعودية برفقة نجله آدم بعد سنوات من وفاة زوجته أنجيلا. ويتكتم فيصل العائد إلى «أبها» التي لم يزرها منذ مغادرتها قبل 12 عاماً عن سر يحمله ولم يبُح به لأحد.

وقد استقبل فيصل بحفاوة في مسقط رأسه من قبل أشقائه فارس، نورا وشهد باستثناء والده إبراهيم الذي لم يستطع أن يسامحه بسبب تركه العائلة بحثاً عن أحلامه وبناء حياة له في القارة الأوروبية فضلاً عن شكوك تراود الوالد حول دوافع عودة فيصل إلى السعودية، إذ لم يخبرهم الأخير القصة كاملة، وانما هذه العودة ستغيّر حياة العائلة إلى الأبد.

وإلى جانب مشاركته في بطولة الفيلم كتب الفنان ظافر العابدين سيناريو العمل بالاشتراك مع التونسية صفاء المسعدي، كما تولى بنفسه إخراج الفيلم الذي أراد من خلاله طرح جملة من القضايا منها حالة الغربة والاغتراب التي يعيشها المهاجر، والروابط الأسرية المتينة رغم وجود أب متسلط يرفض التحاور ويريد تقرير مستقبل أبنائه.

وكان ظافر العابدين قد أثنى على العمل، معتبراً أنه تجربة مختلفة استمتع بها، من خلال هذا الفيلم الذي يروي قصة إنسانية يمكن لأي كان أن يجد نفسه فيها.