الامارات | غانم الهاجري: السباحة من الرياضات الرئيسة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد وكيل وزارة الرياضة، غانم الهاجري، أن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية تستحق الدعم لتكون ضمن أكبر البطولات العالمية المُدرجة على جدول بطولات الاتحاد الدولي للسباحة، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 1500 سباح من 40 دولة يؤكد ريادة دبي ومجمع حمدان الرياضي واتحاد السباحة في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.

ونظّم اتحاد الإمارات للسباحة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي وأكاديمية إيبكس الرياضية، منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، التي استمرت على مدار شهر كامل، وانتهت بمنافسات السباحة، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام واختُتمت أمس، في مجمع حمدان الرياضي.

حضر فعاليات البطولة عضوا لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، الدكتور محمد الحمادي ومحمد بوشهاب، ومدير مجمع حمدان الرياضي، عبدالله شهداد.

وقال وكيل وزارة الرياضة، غانم الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»: «أحد الأهداف الرئيسة لوزارة الرياضة هو إيجاد البيئة المناسبة لتنظيم مثل هذه البطولات العالمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل، لما تملكه الدولة من منشآت عالمية. السباحة تُعدّ من الرياضات الرئيسة في دولة الإمارات، حيث تسعى الوزارة مع القائمين عليها (السباحة) سواء المجالس الرياضية أو اتحاد السباحة بشكل خاص إلى أن تصبح إحدى أهم الرياضات في الدولة».

وأضاف: «نملك قدرات وإمكانات كبيرة جداً في هذا المجال، إضافة إلى قوة القطاع الخاص في هذا المجال، وهو الذي أسهم بشكل كبير في تنظيم بطولة بمثل هذا الحجم، ووجود هذا العدد الكبير من المشاركين في البطولة، عودة بطولة دبي الدولية للألعاب المائية بعد 10 سنوات واعتمادها من الاتحاد الدولي للألعاب المائية بطولةً مؤهلةً إلى بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة، يؤكد أهمية دبي واجهةً للرياضة العالمية».