الامارات | سردار: شباب الأهلي الفريق الوحيد الذي أحبه من أعماق قلبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الإيراني، سردار أزمون، رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عقب مباراة شباب الأهلي والجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» بهدفين مقابل هدف، وتتويجه باللقب.

وبعث نجم «فرسان دبي» برسالة اطمئنان إلى الجمهور عقب الإصابة القوية التي تعرّض لها في الشوط الثاني، وتم استبداله على إثرها، مؤكداً أنه بصحة جيدة، بينما شدد على أنه كان مستعداً للموت من أجل شباب الأهلي.

وتحدث اللاعب الدولي عن الظروف الصعبة التي واجهها في الفترة الماضية، وقال: «لن أنسى الضغط الذي فرضتُه على نفسي خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف: «في بعض الأحيان كنت أجلس في الليل كطفل صغير أبكي، وأشعر وكأنني أصبحت شخصاً ضعيفاً، إذ كان حلمي الفوز بالكأس».

وتابع: «يبدو الأمر وكأنني ولدت لأكون بطلاً فقط، لكن في بعض الأحيان ما تريده لا يحدث».

وأضاف: «في وسط كل هذا الضغط، هناك شخص واحد تريده في قلبك، وهذا هو والدك، إذ إن الأب هو الملاك الذي يكون إلى جانبك دائماً».

وأكمل: «كان هذا الهدف السعيد الذي أحرزته في وجود والدي أفضل لحظة في حياتي كلها، ولقد أردت حقاً الفوز بكأس أخرى، لقد فعلنا كل شيء، لكن للأسف لم نحقق الفوز». وأردف: «شباب الأهلي هو الفريق الوحيد في حياتي كلها الذي أحبه من أعماق قلبي، وأريد أن أفعل كل شيء من أجله، كما أريد أن أموت من أجل فريقي».

وأكمل قائلاً: «أتمنى أن تكون لدينا خمسة أسابيع رائعة، وأنا متأكد من أننا قادرون على القيام بذلك، وفي النهاية، أنا بخير أيضاً، وشكراً لكم جميعاً على السؤال عن حالي».

سردار أزمون:

. لقد فعلنا كل شيء، لكن للأسف لم نحقق الفوز.

. لن أنسى الضغط الذي فرضتُه على نفسي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

. كنت أجلس في الليل كطفل صغير يبكي، إذ كان حلمي الفوز بالكأس.

. ولدت لأكون بطلاً فقط، لكن في بعض الأحيان ما تريده لا يحدث.

. في وسط كل هذا الضغط، هناك شخص واحد تريده في قلبك.. إنه والدك.