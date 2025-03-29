بعد نجاح قطايف.. سامح حسين ينافس في السينمات بفيلم استنساخ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:54 صباحاً - يخوض الفنان سامح حسين تجربة سينمائية جديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه طوال شهر رمضان 2025، من خلال برنامج "قطايف"، الذي قدّمه بشكلٍ يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إثارة وتشويق وغموض

هبة مُجدي تُشارك في بطولة الفيلم

يُنافس سامح حسين في صالات السينما خلال الفترة القليلة المقبلة، بفيلم جديد يحمل اسم ""، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حسبما ظهر في المقطع الدعائي الذي طرحه مؤخراً، والذي علق عليه بقوله: "بين الواقع والافتراضي، تختلط الحقيقة بالأوهام".يُشارك في بطولة الفيلم، الفنانة هبة مجدي، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، في أولى تجاربه بالأفلام الروائية الطويلة، حيث قال: "الناس كانت بتقول ياه لوعمل دور مختلف وقدر مخرج يستغل موهبته وحب الناس ليه.. والصراحة كنت أريد أن أنال هذا الشرف.. أول فيلم سينمائي لي كمخرج وكاتب، بطولة النجم، والنجمة هبة مجدي"، متابعًا: "سأقدم لكم فيه شخصية (يونس العربي) التي عشت معها ومع صراعاتها النفسية عاماً كاملاً وتأثرت بكل ما مررت به مع هذه الشخصية.. انتظروافي ثوب جديد.. أهديه إلى أهلنا في غزة خصوصاً، وادعوا الله أن يصل صوتي من خلال هذا العمل لجميع الوطن العربي ويتقبله مني.. قريباً في جميع دور العرض المصرية".

نجاح ضخم لـ سامح حسين في "قطايف"

يُذكر أنّ الفنانحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا طوال شهر رمضان 2025، من خلال، فيما حصل على إشادة كبيرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتكريم خاص من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن إشادات من زملاءه بالوسط الفني، أبرزهم مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقي، حيث يتناول البرنامج القيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي، في إطار بسيط يسهل على الجمهور التفاعل معه.

يرتكز قطايف على تقديم رسائل إيجابية من خلال قصص ومواقف حياتية تعكس المبادئ السامية مثل الصدق، والرضا، والتسامح، والحب الصادق، كما يناقش بعض المفاهيم الخاطئة ويحاول تصويبها بمناقشة هادئة.

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