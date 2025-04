في اليوم العالمي: مشاهير أصيبوا بمرض باركنسون

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:57 صباحاً - على الرغم من أن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم يعانون من مرض باركنسون، إلا أن فهم عامة الناس لأعراض المرض مازال ضئيلاً، ومرض باركنسون هو حالة دماغية تسبب مشاكل في الحركة والصحة النفسية والنوم، وألم العظام وغير ذلك من المشاكل الصحية، وهو مرض لا شفاء منه، ولكن بإمكان العلاجات والأدوية أن تخفف من أعراضه، وأبرز أعراضه الشائعة الارتعاش.

وفي اليوم العالمي للتوعية بمرض باركنسون، نستعرض في هذا التقرير، أبرز المشاهير الذين عانَوا من هذا المرض.

مشاهير أصيبوا بمرض باركنسون

آلان ألدا (تم تشخيصه عام 2015)

Embed from Getty Images

آلان ألدا، المخرج والممثل المعروف بتجسيده شخصية هوك آي بيرس في المسلسل التليفزيوني M*A*S*H*، البالغ من العمر 89 عاماً، تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون في عام 2015. وأعلن عن تشخيصه في عام 2018؛ قائلاً: "تم تشخيصي منذ ثلاث سنوات ونصف، وقد عشت حياة كاملة منذ ذلك الحين".

إليكِ هذا الخبر فيديو: خطوات فعالة لا غنى عنها للوقاية من مرض باركنسون

محمد علي (تم تشخيصه عام 1984)

Embed from Getty Images

محمد علي "كلاي"، الملاكم الأمريكي الشهير، والذي يعتبره البعض أعظم رياضي على مَر التاريخ. وكان "علي" يُعرف ببطل الشعب، شُخِّص بمرض باركنسون بعد ثلاث سنوات فقط من اعتزاله الملاكمة، عام 1984.

وتدهورت حالته الصحية في عام 2005، وسعى لجمع التبرعات لأبحاث باركنسون خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان علي صديقاً قديماً لمؤسسة باركنسون.

ساهم الملاكم الشهير في رفع مستوى الوعي بمرض باركنسون حول العالم، وساهم في إنشاء مركز محمد علي لمرض باركنسون، في فينيكس، أريزونا. وفارق الحياة في يونيو 2016.

قد ترغبين في معرفة وفاة بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان

جورج بوش الأب (تم تشخيصه عام 2012)

Embed from Getty Images

عاش الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، جورج بوش الأب، والذي شغل نائب الرئيس مرتين في عهد رونالد ريغان، مصاباً بمرض باركنسون الوعائي لعدة سنوات. واستطاع لفترة طويلة أن يكافح أعراض المرض الشرسة، وتُوفي عام 2018 متأثراً بالمرض، عن عمر يناهز 94 عاماً، وكان بوش أطول الرؤساء عمراً في التاريخ.

للمزيد الزهايمر والباركنسون: كثيرون يحملون جيناً يقي من الإصابة

بيلي كونولي (تم تشخيصه عام 2012)

Embed from Getty Images

رغم أن بيلي كونولي، الممثل الكوميدي السينمائي الأسكتلندي، ظل يعاني من أعراض المرض لسنوات، ولكنه لم ينتبه للأمر، ولم يقم بزيارة طبيبه إلا بعد أن اقترب منه أحد المعجبين- وهو جراح مشهور- في ردهة الفندق وأخبره أن مشيته غير الطبيعية قد تكون علامة على إصابته بمرض باركنسون.

اليوم، يتعايش كونولي مع المرض بعد أن تم تشخيصه، وتسانده في رحلة علاجه زوجته باميلا ستيفنسون، ودائماً يتعامل بحس فكاهي، ولم يمنعه المرض من مواصلة مشاريعه الفنية.

نيل دايموند (تم تشخيصه عام 2018)

Embed from Getty Images

أعلن المغني ومؤلف الأغاني الشهير، نيل دايموند، البالغ من العمر 84 سنة، عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون، وذلك بعدما أعلن عن إلغاء المرحلة الثالثة من جولته الموسيقية بمناسبة الذكرى الخمسين لجولاته.

وحينها قام جمهور الفنان العالمي بلفتة إنسانية، وتبرعوا للفنان الحائز على جائزتي غولدن غلوب وغرامي، بتذاكرهم لأبحاث مرض باركنسون نيابةً عنه، وتبرع العديد منهم من خلال منظمة " أبطال باركنسون".

إيان هولم

Embed from Getty Images

عانى الممثل البريطاني الشهير إيان هولم من مرض باركنسون لسنوات. وقد تألق هذا الممثل، الحائز على جائزتي توني وبافتا، في أكثر من 100 فيلم ومسلسل، ومن أبرزها أدواره في كلٍّ من: "The Lord of the Rings"، و"The Hobbi"، و"Alien"، وأيضاً في دوره المرشح لجائزة الأوسكار في فيلم "Chariots of Fire".

وقد مُنح هولم لقب فارس تقديراً لمسيرته الفنية، وتُوفي عام 2020 في لندن، إنجلترا، عن عمر يناهز 88 عاماً، لأسباب تتعلق بمرض باركنسون.

مايكل جيه فوكس (تم تشخيصه عام 1991)

Embed from Getty Images

الممثل الأمريكي مايكل جيه فوكس، البالغ من العمر 63 عاماً، هو أحد أشهر مُناصري مرض باركنسون في العالم، وذلك بعد أن تم تشخيصه به عام 1991.

واشتُهر فوكس بدور مارتي ماكفلاي في فيلم "Back to the Future "، وقاد مسيرة تمثيلية حافلة، فاز خلالها بجائزتي إيمي و غولدن غلوب.

وبدأ فوكس بملاحظة أعراض مرض باركنسون المُبكر عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره فقط. وكرّس حياته لدعم أبحاث مرض باركنسون؛ حيث أسس مؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث مرض باركنسون، كما ألّف فوكس ثلاثة كتب عن المرض، ويواصل الظهور كضيف شرف في برامج تليفزيونية للتوعية بالمرض، وكذلك في فيلمه الوثائقي الجديد "لايزال: فيلم مايكل جيه فوكس"، يستعرض مسيرته المهنية الحافلة ورحلة مرضه.

ريتشارد لويس (تم تشخيصه عام 2021)

Embed from Getty Images

الممثل الكوميدي ريتشارد لويس، المعروف بأدواره الساخرة، شُخِّص بمرض باركنسون عام 2021. وبعد فترة وجيزة، اعتزل التمثيل، مُصرِّحًا علناً بأن مرض باركنسون لديه يتفاقم ببطء، وتُوفي لويس عام 2024 إثر نوبة قلبية.

أوزي أوزبورن (تم تشخيصه عام 2019)

Embed from Getty Images

شُخِّصَ أسطورة موسيقى الهيفي ميتال، أوزي أوزبورن، البالغ من العمر 76 عاماً، بمرض باركنسون في فبراير 2019، وذلك وَفقاً لما كشفه في مقابلة مع روبن روبرتس في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" في 21 يناير 2020.

اشتُهر أوزي، كمغنٍّ رئيسي لفرقة بلاك ساباث في سبعينيات القرن الماضي. وفي ثمانينيات القرن الماضي، بدأ مسيرته الفنية المنفردة؛ حيث أصدر 12 ألبوماً وحصل على ثلاث جوائز غرامي، منها جائزة "الإنجاز مدى الحياة" عام 2019.

ورغم أن أعراض باركنسون أثّرت كثيراً على صحته الجسدية، ولكن مازالت معنوياته مرتفعة، وقدرته على تقديم المزيد قائمة.

روبن ويليامز (تم تشخيصه في عام 2014)

Embed from Getty Imagesشُخِّصَ الممثل الكوميدي العالمي روبن ويليامز، بمرض باركنسون قبل ثلاثة أشهر من وفاته في أغسطس 2014.

وحاز ويليامز على جوائز الأوسكار، والإيمي، والغولدن غلوب، وجوائز نقابة ممثلي الشاشة، وجوائز غرامي طوال مسيرته الفنية. بعد وفاته، تأكدت إصابته بأعراض الخرف.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».