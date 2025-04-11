أحمد داوود أعلن عن خطوة فنيّة جديدة… اقرأ التفاصيل

يستعدّ الممثّل المصريّ أحمد داوود لتصوير فيلم سينمائيّ جديد بعنوان “إذما” وهو عمل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه، صدرت عام ٢٠٢٠. بهذه المناسبة، نشر داوود عبر “إنستغرام”، صورة جمعته بفريق العمل وعلّق : “فيلم “إذما” ٢٠٢٥ إن شاء الله”. الفيلم من تأليف وإخراج محمّد صادق (كاتب الرّواية) ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد داوود، الممثّل أحمد داش. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا يُذكر أنّ أحمد داوود، شارك في الموسم الرّمضانيّ ٢٠٢٥، من خلال مسلسل “الشّرنقة”، إلى جانب الممثّلة اللبنانيّة سارة أبي كنعان والممثّلين: مريم الخشت، علي الطّيب، صبري فوّاز، محمّد عبده وياسر عزّت. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التّواب.

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