بالفيديو- ظهور نادر لوالد ياسمين عبد العزيز الرّاحل.. هكذا تفاعل الجمهور

تداول جمهور الممثّلة المصريّة ياسمين عبد العزيز خلال السّاعات القليلة الماضية مقطع فيديو نادرًا نشره شقيقها الممثّل وائل عبد العزيز، يظهر فيه والدهما الرّاحل من فيلم “ابنتي العزيزة شكرًا” الّذي شارك فيه قبل سنوات طويلة.

في التّفاصيل، أنّ وائل عبد العزيز علّق على الفيديو قائلًا: “بفتح لقيت والدي الله يرحمه في فيلم ابنتي العزيزة”.

هذا الفيديو أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الّذين أشاروا إلى الشّبه الكبير بين ياسمين ووالدها الّذي غادر عالمنا في شهر كانون الثّاني/يناير الماضي.

من جهة أخرى، تواصل ياسمين تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهمّ” الّذي تعود من خلاله إلى السّينما بعد غياب دام سبع سنوات. يشاركها البطولة الممثّل أكرم حسني ويلعبان دور زوجَين في إطار دراميّ-كوميديّ، الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتزّ التّوني.

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يُذكر أنّ ياسمين عبد العزيز تعيش حالة من النّشاط الفنّيّ، بعد النّجاح الكبير الّذي حقّقه مسلسلها الرّمضانيّ “وتقابل حبيب”، الّذي عرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥. ضمّ المسلسل باقة من الممثّلين أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، ورشوان توفيق وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمّد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.