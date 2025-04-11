ميمي جمال تتذكر موقف جمعها بـ ماري منيب في المسرح

ماري منيب تؤكد بأنها تعلمت من ماري منيب إحترام قواعد المسرح

ميمي جمال و مُشاركة مميزة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:57 صباحاً - تذكرت الفنانةموقفا ببدايتها الفنية جمعها بالفنانة القديرة، موضحة بأن هذا الموقف حدث حينما إنتقلت من فرقة التلفزيون إلىالمسرحية حيث واجهت موقف قاسي بأول يوم لها في الفرقة.وكانت قد أكدت الفنانة ميمي جمال بأن بداية مسيرتها الفنية جاءت من خلال المُشاركة بفرقة مسرح التلفزيون، وعقب ذلك إنتقلت للعمل بالمسرح الخاص وحينها تم إنضمامها إلى فرقة نجيب الريحاني للمُشاركة ببطولة مسرحية حيث كانت ستُجسد شخصية إبنة الفنانة ماري منيب بأحداث المسرحية.وأضافت الفنانة ميمي جمال بأنها حينما إنضمت لفرقة نجيب الريحاني كانت مُتحمسة بدرجة كبيرة، ولكنها لم تجد من يعمل على البروفات معها سوى المُلقن ومدير المسرح حيث أن الفنانة ماري منيب لم تكن تأتي غير على موعد العرض المسرحي، وبأنها حينما حفظت الدور الذي ستؤديه وقدمته تفاجئت بالفنانة ماري منيب طلبت من مدير المسرح بأن لا تأتي مرة أخرى.وإستكملت الفنانة تذكر الموقف بأن مدير المسرح ذهب إليها وسألها عن سبب غضب الفنانة ماري منيب منها وأكدت بأنها لم تفعل شيئًا، وعقب ذلك ذهبت إليها وسألتها عن سبب غضبها منها لتُخبرها بأنها تتحرك كثيرًا على خشبة المسرح لتوعدها الفنانة ميمي جمال بأنها لن تفعل ذلك مرة أخرى، إلا أنها أكدت بأنها تعلمت من الفنانة ماري منيب كثيرًا وأن هذا الموقف بالرغم من قسوته كان درس هام لها في إحترام قواعد المسرح.يُذكر أن موسم دراما رمضان الماضي قد شهد مُشاركة مميزة من الفنانة ميمي جمال في ثلاثة مسلسلات ما بين الإجتماعي والكوميدي والدراما الشعبية، حيث شاركت الفنانة ميمي جمال ببطولة مسلسل "كامل العدد ++" أمام الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني ومسلسل "العتاولة 2" والذي يشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»