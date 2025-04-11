ريم خوري في تعاون جديد مع باسل الخياط للمرة الثالثة في مسلسل آسر

خط درامي مميز يجمع ريم خوري بـ باسل خياط في مسلسل آسر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:57 صباحاً - جمعت ثلاثة أعمال درامية بينحيث بدأ التعاون بينهما في مسلسل "الكاتب"، ثم "الثمن"، ويعودان اليوم في مسلسل "آسر" في أقرب أدوار ريم إلى خط شخصية باسل الرئيسي.في مسلسل "آسر"، تقدمشخصية "لارا"، المساعدة الشخصية لـ"آسر" (باسل خياط)، التي تشاركه خطته للانتقام وتعرف أدق تفاصيل ماضيه وتحولاته. لا تكتفي "لارا" بالمساندة الإدارية، بل تتحوّل إلى شريك صامت في تنفيذ الخطة، أقرب ما يكون إلى الذاكرة الحية لشخصية تتحرك بثبات نحو هدفهتدور أحداث مسلسل آسر حول الانتقام والخيانة والحب، وهو مأخوذ من المسلسل التركي الشهير "إيزيل"، المبني على رواية الكونت دي مونت كريستو، بطولة باسل الخياط، باميلا كيك، سامر المصري، خالد القيش، وريم خوري، ويعرض على منصة شاهد.

يمكنكم قراءة..باسل خياط يسعى للانتقام في برومو مسلسل آسر

كيف كان شكل التعاون الدرامي بين ريم خوري وباسل خياط

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سبق لـ ريم أن ظهرت في مسلسل "الثمن" (2023) بدور "ليل"، زميلة "سالم" في المعهد وشريكته العاطفية. رغم أن شخصيتها لم تدخل في خط مباشر مع "زين" (باسل خياط)، إلا أن وجودها إلى جانبه في العمل نفسه أوجد توازنًا في العالم الدرامي للمسلسل، وكانت قصتها مثالًا على العاطفة الصادقة غير المحمية، التي تتشكل وسط الضغوطأما أول تعاون بينهما فكان في مسلسل "الكاتب" عام 2019، حيث جسّدت ريم شخصية "تمارا"، الطالبة الجامعية التي تُقتل في الحلقة الأولى، وتصبح جريمتها محور السرد في المسلسل بأكمله. كان حضور "تمارا" محدودًا زمنيًا لكنه فعّال سرديًا، إذ تركت خلفها سلسلة من الأسئلة، وألقت بشكوكها على "يونس جبران" (باسل خياط) في حبكة بوليسية مليئة بالتفاصيل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».