جيسي عبدو تضج جمالاً بفستان أحمر فاخر و سعر مرتفع لحقيبة يدها من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - تالقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو في احدث إطلالة لها على جمهورها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، و خفت الانظار بفستانها الاحمر الرائع.



الفستان الذي غرتدته جيسي باللون الاحمر من دون أكمام، طويل و ضيق، بتصميم فاخر، مكشوف الظهر، و حملت بيدها حقيبة من دار أزياء Chanel وصل سعرها إلى 4,645 دولار.

و من الناحية الجمالية، تركت جيسي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و كانت قد نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، صورة تجمعها بصديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً لافتاً جاء فيه: "كتير بيسألوني عن هالصحبة يلي عمرها سنين .. بزمن المصالح صارت الصحبة الحقيقية نادرة .. نادرة بس موجودة اذا عرفتو تنقوا الصديق الصح .. اي الدني بعدا بخير مع الناس يلي فيها خير وبركة وكرامة وطيب أصل .. اي المتل صحيح الطيور على أشكالها تقع .. ونصيحتي الكن بس بدك تنقي صحبتك نقيها تكون طيبة وأصيلة لا خبيثة ولا تلبيثة".

