نوال الزغبي تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في برنامج "رامز إيلون مصر"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاصيل مشاركتها في برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر" من تقديم الفنان المصري رامز جلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فراس حليمة عبر إذاعة "أغاني أغاني".



وأكدت الزغبي أن مشاركتها جاءت عن قناعة، ووصفت التجربة بأنها كانت مليئة بالضحك والاستفادة، مشيرةً إلى أنها "ربما أكثر مرة ضحكت فيها في حياتها". وأضافت: "استفدت مادياً، ولا مانع من أن يستثمر الفنان نجوميته، فالبرنامج يُعتبر من الأكثر مشاهدة في العالم العربي".

وعن الانتقادات المسبقة التي طالت مشاركتها، علّقت بثقة: "أنا أعلم تماماً ما أريده، ولن يخاف أحد على اسمي ومسيرتي أكثر مني".

كما تحدثت عن ظهور الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في البرنامج، وأعربت عن تفاجئها بلقائه، قائلةً: "كنت منزعجة منه سابقاً لأن شيرين إنسانة طيبة وصديقة، لكنني حاولت أن أكون لطيفة قدر المستطاع، وبعض المشاهد حُذفت من الحلقة".

أما عن جديدها الفني، فأكدت نوال أن ألبومها المقبل لا يزال قيد التحضير منذ عام، وفيه سبع أو ثماني أغنيات جاهزة، وتعمل على استكماله بأغنيتين إضافيتين. مشيرةً إلى أن تركيزها بات ينصب على جودة الأغنية نفسها أكثر من الكليب.

واختتمت بتوجيه رسالة غير مباشرة لمن يهاجمها عبر مواقع التواصل: "ولا يهمني أبداً منكم".