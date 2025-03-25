متابعة بالفيديو- أحمد العوضي يبكي بحرقة في مشهد مؤثّر بعد وفاة والدته في “فهد البطل”

تنتهي حياة وفاء (صفاء الطّوخي)، والدة “فهد البطل” (أحمد العوضي)، في الحلقة الرّابعة والعشرين من المسلسل، في تطوّر صادم ومشوّق جدًّا للأحداث.

بمساعدة “صبحي”، تلتقي وفاء ولديها، إذ تجمعها لحظة مؤثّرة بفهد (أحمد العوضيّ) وشقيقته راوية (كارولين عزمي).

خلال اللقاء، تكشف لهما أنّها لم تخن والدهما، لكنّها اضطرّت للزّواج من العمدة “غلّاب”، تحت الضّغط. إلّا أنّ فهد وراوية يرفضان تصديقها وفي لحظة مؤثّرة، تسقط وفاء أرضًا وتفارق الحياة نتيجة سريان مفعول السّمّ في جسدها.

يؤكّد الطبيب الشّرعي أنّ وفاء توفّيت في ظروف تحمل شبهة جنائيّة، ويرفض إعطاء تصريح الدّفن، مهدّدًا بإبلاغ الشّرطة. من جانبها، تسعى “عجيبة” بكلّ قوّتها لنفي أيّة علاقة لها بمقتل وفاء وتحاول إلصاق التّهمة بالخفير الّذي قتلته سابقًا، مدّعيةً أنّ وفاء كانت على علاقة به، لكن غلّاب يرفض تصديق ذلك.

وفي مشهد مؤثّر تداوله الجمهور على نطاق واسع عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، يشارك فهد البطل في جنازة والدته إذ بدا حزينًا جدًّا ويبكي بحرقة وخلال العزاء، يلتقي الضّابط عمرو غلاب ويخبره بأنه جاء برفقة التّمساح.

في مشهد آخر، تطلب “كناريا” (ميرنا نور الدّين) الطّلاق من فهد البطل، بعد أن يخبرها هاشم، بأن فهد هو من قتل والدها ويقوم هاشم على تدبير كمين للإيقاع بفهد.

يُذكر أنّ أحمد العوضيّ تصدّر مؤشرات البحث عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال السّاعات القليلة الماضية، بسبب أدائه المؤثّر لمشهد وفاة والدته بين يديه، ومشاركته في عزائها وهو يبكي بحرقة، ممّا لامس قلوب المشاهدين.

وقد حرص “العوضيّ”، على إعادة نشر العديد من تعليقات جمهوره حول الحلقة عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، كما شارك مشاهد من زيارته العديد من المناطق الشّعبيّة في مصر حيث تجمّع الجمهور حوله بكثافة. مؤكّدًا أنّ مسلسل “فهد البطل” يُعدّ واحدًا من أبرز الأعمال الشّعبيّة هذا العام وينتظره الجمهور بشوق كبير.

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مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان، إخراج محمّد عبد السّلام، وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في إطار شعبيّ مع خط دراميّ صعيديّ، ويشارك في بطولته أحمد العوضيّ، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدّين، لوسي، عصام السّقّا، محمود البزّاوي، يارا السّكري، كارولين عزمي، صفاء الطّوخي، صفوة، عزّت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم وآخرون.