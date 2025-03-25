محمد رمضان في أول تعليق على الحادثة مع ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - بعد الخلاف الذي حصل بين الفنان المصري محمد رمضان والممثلة المصرية ياسمين صبري، عاد رمضان للتعليق على الحادثة مرة جديدة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".



ونشر رمضان صورة للموقف أثناء مصافحته لـ صبري، وأرفقه بجزء من أغنيته "مافيا"، مستخدماً المقطع الذي يقول "الحب الدنيا تمشي و انت تزيد محبة.. ما تعقدهاش و بلاش تعمل من الحبة قبة.. أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها".

وخلال تبادل التحية بين النجمين أثناء إجتمعهما في سحور رمضاني، ألقت ياسمين جملة خفيفة: "مبروك واحشني يا ابني"، اعتبرها رمضان مستفزة، فرد برد فعل انفعالي: "يا ابني؟ إنتِ مجنونة ولا إيه؟"، مما جعل التوتر يتصاعد بسرعة، ودفع ياسمين إلى مغادرة المكان بهدوء دون مزيد من التفاعل، مطالبة بعدم التقاط صور لها بعد ذلك.