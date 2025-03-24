قمر الطائي لـ برنامج ستايل كود مع ريما: لا أعرف والدي وهذه علاقي بالشامي!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - بعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج "ستايل كود مع أسو" في موسمه الأول، تعود إليكم "ٍالخليج 365" بنسخة جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم برعاية لوريال باريس بعنوان "ستايل كود مع ريما"، تقدمه صانعة المحتوى ريما الأسطا صاحبة الـ8 مليون ونصف مشترك على يوتيوب وحوالي الـ2 مليون على انستغرام، حيث تستضيف ريما في كل حلقة صانعة محتوى في حديث من القلب في أهم محطات حياتهن، وفي الحلقة الأولى نستضيف قمر الطائي، صانعة المحتوى التي تمتلك 5.6 مليون متابع على انستغرام و3.8 مشترك على منصة يوتيوب، إذ تحدثنا قمر عن الكثير من تفاصيل حياتها كفقدان والدها، بداياتها كيوتيوبر، علاقتها بالشامي وخلافها مع بيسان.

ريما الأسطا تقدم النسخة الخاصة من برنامج ستايل كود برمضان

الأزياء من Manel Fashion

قمر الطائي: "أحببت دبي وتحملت المسؤولية بالكامل!"

قمر الطائي فستان من Manel Fashion



كالكثير من صناع المحتوى، تذكر قمر بأنها بدأت مسيرتها من منصة يوتيوب بتحديات وVlogs خلال فترة الحجر الصحي في أزمة كورونا وذلك بدافع من الملل ولرغبتها في الشهرة.

انتقلت قمر إلى دبي قبل 4 أشهر، وهي الآن تقيم لوحدها لتتحمل المسؤولية كاملة مع الدخل الذي تحققه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا تستغل قمر الفرصة لتوجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يتركون تعليقات سلبية لمشاهير السوشيال ميديا إذ تقول: "في حال لم يعجبكم شخص ما فقط تخطّوا صفحته دون أن تتركوا تعليقات مؤذية، فهذه الحسابات هي مصدر رزق للكثيرين".

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ريما الأسطا وقمر الطائي من الحلقة الأولى من 'ستايل كود مع ريما'

الأزياء من Manel Fashion

أقراط ريما الأسطا من اليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi



وقد ذكرت بأن أقرب شخص لها من عالم السوشيال ميديا هي نارين بيوتي، أما عن خلافها مع بيسان إسماعيل فقط اكتفت بالتعليق بأنه ليس من الممكن أن تجبر أحدهم على الصداقة، وقد نفت أيضاً وجود أي علاقة عاطفية مع الشامي مؤكدة بأن صداقتهم بدأت من خلال البث المباشر على تيكتوك ومن هناك توثقت صداقتهما حتى اليوم!

لمن لا يعلم فقمر تبلغ من العمر 19 عاماً، وقد قالت بأنه من الممكن أن تعلن خطوبتها قريباً على شخص من خارج مجال السويال ميديا، ولكنها لن تتزوج في الفترة القادمة لرغبتها في التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات!

كانت هنالك لحظة مؤثرة جداً، عندما سألت ريما ضيفتها قمر عن علاقتها بوالدها، فقالت قمر: "والدي شهيد وقد فقدته عندما كان عمري 3 أشهر فقط، لذا ربتني أمي وقد قامت بدور الأم والأب معاً، وأنا لا أعرف شعور بأن يكون لدى الفتاة أب".

منتجات جمالية لا غنى عنها

إلڤيڤ هيالورون مويستر سيروم الشعر من لوريال باريس



بالطبع لم يخل الحديث عن بعض النصائح الجمالية خاصة الشعر، مع العلم بأن قمر تعتمد على الوصلات للحصول على شعر أطول، وهنا نصحت كل من ريما وقمر بمنتج إلڤيڤ هيالورون مويستر سيروم الشعر من لوريال باريس الذي يحبس الرطوبة لمدة تصل إلى 72 ساعة، ما يعزز من ترطيبه ولمعانه.

هيالورون اكسبيرت سيروم الوجه من لوريال باريس



كذلك قامت كل من ريما وقمر بإزالة المكياج وتطبيق هيالورون اكسبيرت سيروم الوجه من لوريال باريس الذي يرطب البشرة بعمق على الفور ويغذيها في أسبوع واحد، كما أنه يحد من مظهر التجاعيد.

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