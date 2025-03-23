شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز مناعتك للوقاية في ظل انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

حتى بعد خمس سنوات من تسببه في أزمة صحية عالمية، لا يزال فيروس كورونا موجودًا، ورغم أنه لم يعد بنفس خطورته السابقة، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه لم ينتهِ تمامًا، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا، بحسب موقع تايمز ناو.

كورونا أقل خطورة لكنه لا يزال موجودًا

يقول الخبراء إن الفيروس قد ضعف بمرور الوقت، وقال شهيد جميل، عالم الفيروسات وزميل في كلية جرين تمبلتون بجامعة أكسفورد: "هكذا تعمل الفيروسات، لم يعد فيروس كورونا خطيرًا.. قد لا يكون خفيفًا كالإنفلونزا.

وأضاف أنه على الرغم من أن الفيروس لا يزال يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو ضعف المناعة، إلا أنه لم يعد يشكل تهديدًا كبيرًا لعامة الناس ولا توجد أي مؤشرات على أنه سيعود بشكل أقوى".

وتتفق الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء السابقة في منظمة الصحة العالمية، مع هذا الرأي قائلة: "لا يزال كورونا موجودًا، ونشهد تفشيات عرضية، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا داعي للذعر، ولكن يجب علينا توخي الحذر وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر".

طرق بسيطة لتعزيز مناعتك

بما أن الفيروس لا يزال منتشرًا، ينصح الأطباء بالحفاظ على مناعتك قويةً، فهو أفضل سبيلٍ للوقاية. إليك الطريقة:

1. واظب على التطعيمات

تلقي جرعات معززة من اللقاحات إذا كانوا مؤهلين لذلك، فلا تزال اللقاحات توفر حماية ممتازة من الأمراض الشديدة ودخول المستشفى، وخاصةً لمن يعانون من ضعف المناعة.

2. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

النظام الغذائي الجيد أساسي لتقوية جهاز المناعة. تناول أطعمة غنية بفيتامين سي والزنك والبروبيوتيك لمساعدة جسمك على مكافحة العدوى".

3. احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد يساعدان الجسم على مكافحة العدوى.

الرياضة تحافظ على صحة جهازك المناعي، والنوم الجيد يساعد جسمك على التعافي".

4. التزم بقواعد النظافة الأساسية

مع أن ارتداء الكمامات والمعقمات لم يعد إلزاميًا، إلا أن قواعد النظافة الأساسية لا تزال مهمة. غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.