الكشف عن مشهد في الحلقة القادمة من "إش إش" سيغير مجرى الأحداث.. شاهدوه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 صباحاً - كشف المطرب الشعبي عمر كمال عن مشهد من الحلقة المقبلة من مسلسل "إش إش"؛ سيغير مجرى أحداث العمل، والذي يتضمن عودة ماجد المصري "رجب الجريتلي" لمي عمر "إش إش".

عودة ماجد المصري لـ مي عمر في "إش إش"

شارك المطرب عمر كمال من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع من أغنيته في، والتي يظهر فيها ويغنى بجانب "– مي عمر" في الملهى الليلي الذي تعمل به، ليظهر "رجب الجريتلي – ماجد المصري" ويأخذها من على المسرح أثناء رقصها، معلنًا أنه أعادها إلى عصمته مرة أخرى.

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلًا: "أستونى ف حلقة بكرة مع إش إش مصر و رجب الجريتلى".

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مسلسل "إش إش"

يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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