حفيدة صباح الجزائري تخطف القلوب بلطافتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لحفيدة الممثلة السورية صباح الجزائري.

وخطفت الطفلة الصغيرة الأنظار بلطافتها وجمالها، إذ ظهرت وهي تلعب بالرمال على شاطئ البحر، وترتدي ملابس السباحة "مايوه" باللون الزهري مع قبعة زهرية.

وهذه الطفلة هي إبنة كرم التقي، نجل صباح الجزائري ورباح التقي.

وعلى الصعيد الفني، تشارك صباح الجزائري بمسلسل "نسمات أيلول" والذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

والمسلسل من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: صباح الجزائري، نادين تحسين بيك، رواد عليو، غزوان الصفدي، محمد حداقي، ملهم بشر، درويش عبدالهادي، حسين عباس، علي صطوف، سوسن أبو عفار، رنا جمول، إبراهيم الشيخ.

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