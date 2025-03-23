بلقيس تبرز جمالها بفستان بغاية الروعة والأناقة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اليمنية بلقيس متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بأناقة و جمال عالي، مستعرضةً رشاقتها، فكانت ترتدي فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الازرق ذات اكمام طويلة بتصميم راقي جداً، و تركت شعرها منسجدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر ملامح وجهها الجميلة.



وكانت أجابت بلقيس، عن سؤال متكرر حول نيتها الزواج مجدداً، بعد أربع سنوات من انفصالها عن زوجها سلطان عبد اللطيف.

وردت بلقيس على سؤال إحدى المتابعات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "الزواج والطلاق أقدار مكتوبة من الله، ولا يمكن أحداً التدخل فيها. ولكن في حال قررت الارتباط مجدداً فلن أعلن عن الأمر، ولن يعرف أحد هوية الشخص الذي سأرتبط به من جديد".

وأضافت قائلة: "تأكدوا من معلومة لو حصل وارتبطت لن يكون معلناً ولا أحد سيعرف مَن الرجل الذي سأرتبط به. لن أكرر نفس الخطأ مرتين، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأن العلاقات الشخصية لو خرجت من إطار الخصوصية خربت البيوت، هذا رأيي الشخصي وقد يحتمل الصواب أو الخطأ".

