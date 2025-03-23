هل انفصلت ميرنا نور الدين عن زوجها؟

ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين بحذف صورها مع زوجها مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، فبدأت الشكوك تزداد حول اذا كان قد انفصلا عن بعضهما، الا ان ميرنا لم ترد بعد على هذا الأمر، فيبقى ضمن اطار الإشاعة الى ان تعلّق على ذلك وتوضح ما حصل.



على صعيد آخر أطلت ميرنا نور الدين مؤخرا من خلال مجموعة صور لها، ظهرت فيها بجمال مميز، فكانت ترتدي فستان أبيض ضيق من دون أكمام، بتصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

