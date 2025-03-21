ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف طفولها من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر سابها الخاص، ظهرت فيها بشكل لطيف جداً عندما كانت صغيرة، كما و إستذكرت جدتها ووالدها، و علقت بكلمات مميزة قائلةً: "يبدو أن هذه كانت أغنيتي المفضلة عندما كنت طفلة، وقد أرسلت جدتي في الصورة نعمت عمي للبحث عن الألبوم في كل مكان للحصول عليه لطفلتي سلمى.
للأرواح الطيبة التي تركتنا في الأيام الخوالي، بابا أحمد، وأجدادي فاروق ونعمت وأعمامي سيد وأشرف".
وكانت تحدثت سلمى أبو ضيف، عن تجربة الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بعد ولادتها طفلتها الأولى صوفيا.
وكشفت سلمى في منشورها عبر حسابها الخاص، عن معاناتها من الرضاعة الطبيعية، مشددة على أنه يجب على الكل التحدث عن هذه المعاناة، وقالت: "يتحدث الناس عن الحمل، لكنهم نادرا ما يتحدثون عن تجاربهم في الرضاعة الطبيعية، وكم يمكن أن يكون الأمر مؤلما إلا إذا سألت عنه أو ذهبت بنفسك إلى استشاري الرضاعة، وهو الأمر الذي لم أجد فيه الكثير من المساعدة بصراحة".
وأضافت: "يجب أن نتحدث أكثر عن هذا الأمر، وكيف يمكننا إعداد أنفسنا له عقليا وجسديا، قبل أن تعاني من التهاب الثدي وغيره من المتاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تستذكر طفولتها بهذه الصور اللطيفة وتعلق بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.