كاظم الساهر يقدم هدية مميزة لوالدته في عيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - أهدى الفنان العراقي كاظم الساهر، والدته الراحلة، أغنيته الجديدة "أمي" والتي تعاون فيها مع الفنانة المغربية جنات، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف يوم 21 آذار/مارس.
وأغنية "أمي" من كلمات وألحان كاظم الساهر، والتي عبر فيها عن حبه الكبير وتقديره لوالدته.
وشارك كاظم متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع من الأغنية، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "إلى أمي الحبيبة وكل أم في العالم، أهدي أغنيتي الجديدة أمي، التي أؤديها مع الرائعة جنات".
وتقول بعض كلمات الأغنية: "أمي أمي أمي أمي، من مثلها أمي أنا، فديتها من مثلها".
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