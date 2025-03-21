مسلسل "المدينة البعيدة" يحطم رقماً قياسياً للمشاهدات

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت محطة Kanal D التركية الناقلة لمسلسل "المدينة البعيدة" ان الاخير قد حطم بشكل رسمي رقماً قياسياً حيث انه حصل على اعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات على القناة التي عرضت منذ 15 سنة! هذا العمل منذ انطلاقته يحصل على اشادات عالية جداً اما نسبة المشاهدات لا تقل الـ 16 في الرايتنغ منذ فترة.

العمل هو النسخة التركية من المسلسل العربي المشترك "الهيبة" الا انه تم التعديل في الكثير من الاحداث والشخصيات لكي تتناسب مع النسخة المدبلجة والتي تلقى نجاحا لافتاً جداً.